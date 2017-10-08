За 20 євро можна злітати зі Львова у Вроцлав

З березня по серпень 2018 року можна придбати квитки зі Львова до Вроцлава і назад за менш ніж 20 євро. Про це повідомляє lowcost-ua.

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує надзвичайно дешеві ціни на прямий та швидкий переліт з України в Польщу.

Так, квитки на переліт Львів – Вроцлав – Львів можна придбати за 19.62€. Така ціна актуальна для всіх бажаючих, незалежно від участі у дисконтному клубі авіакомпанії. Зі знижкою Wizz Discount Club мінімальна ціна квитків “туди-назад” починається з 18.92€!

Авіаквитки зі схожими тарифами можна знайти на деякі дати з березня по серпень 2018 року.

Як повідомлялось раніше, італійська авіакомпанія розпродає квитки зі Львова до Мілану.