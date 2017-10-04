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У листопаді оголосять конкурс на проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

Дарина Смеречанська

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Станом на сьогодні тривають роботи з підготовки документації по проекту будівництва сміттєпереробного заводу та рекультивації полігону. У листопаді планують оголосити тендер по проекту будівництва заводу, а також конкурс по проектних роботах рекультивації полігону у с.Великі Грибовичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Зараз триває підготовка тендерної документації по проекту будівництва сміттєпереробного заводу.  У листопаді будемо оголошувати тендер. Якщо говорити про проект рекультивації полігону, то, мабуть, також у листопаді буде оголошено конкурс по проектних роботах на підставі технічних рішень французької компанії «Egis», – зазначив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

 

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