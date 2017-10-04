У листопаді оголосять конкурс на проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

Станом на сьогодні тривають роботи з підготовки документації по проекту будівництва сміттєпереробного заводу та рекультивації полігону. У листопаді планують оголосити тендер по проекту будівництва заводу, а також конкурс по проектних роботах рекультивації полігону у с.Великі Грибовичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Зараз триває підготовка тендерної документації по проекту будівництва сміттєпереробного заводу. У листопаді будемо оголошувати тендер. Якщо говорити про проект рекультивації полігону, то, мабуть, також у листопаді буде оголошено конкурс по проектних роботах на підставі технічних рішень французької компанії «Egis», – зазначив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.