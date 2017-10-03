Вночі у Львові вщент згоріло відділення «Сбербанку» Росії

Вночі на вулиці Чорновола у будівлі «Сбербанку» Росії спалахнула пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 3 жовтня о 02:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пр. Чорновола, 2 «б». Пожежа виникла на першому поверсі двоповерхової будівлі в приміщенні Львівського відділення №5 «Сбербанку Росії».

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державної пожежно-рятувальних частин № 1 та №3 м. Львова та навчальну пожежно – рятувальну частину Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Внаслідок пожежі, вогнем знищено оргтехніку техніку та меблі на площі 25 кв.м. Пожежу локалізовано о 02:50 та ліквідовано о 03:06. До ліквідації пожежі залучили 19 рятувальника та 4 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: Варта-1, Львівський портал

Відео: Варта-1