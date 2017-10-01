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Синоптики розповіли, коли в Україні випаде перший сніг

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В Україні у другій половині жовтня можливе випадіння першого снігу, утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

«У другій половині жовтня також ймовірні окремі ускладнення в життєдіяльності населення або в роботі окремих галузей господарства через посилення вітру в поєднання з опадами, локальні дощові паводки, в окремі дні не виключаються і короткочасні зимові явища (наприклад випадіння першого снігу, утворення ожеледиці або налипання мокрого снігу)», – йдеться у повідомлення.

За інформацією Укргідрометцентру, упродовж жовтня 2017 року ймовірні різкі зміни у температурному режимі, випадіння різної інтенсивності опадів в поєднанні з посиленням вітру, окремі нічні заморозки, що може призвести до ускладнень в господарській діяльності або виникнення локальних надзвичайних ситуацій.

Фото: РАІ

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