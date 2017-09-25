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У Бориславі затримали 21-річну дівчину, яка через вікно залізла до будинку і викрала звідти гроші та золото

Юлія Шпак

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Бориславські поліцейські викрили зловмисницю, причетну до квартирної крадіжки. За вчинене жінка може позбутися волі на строк до шести років. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Бориславське відділення поліції 14 вересня звернувся 33-річний мешканець селища Стебник. Чоловік повідомив, що у його будинок через вікно проникла невідома особа і викрала звідти 14 000 гривень та золоті вироби.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетна 21-річна жителька міста Борислав. Речові докази у неї вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Наразі проводиться досудове розслідування.

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