У Бориславі затримали 21-річну дівчину, яка через вікно залізла до будинку і викрала звідти гроші та золото

Бориславські поліцейські викрили зловмисницю, причетну до квартирної крадіжки. За вчинене жінка може позбутися волі на строк до шести років. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Бориславське відділення поліції 14 вересня звернувся 33-річний мешканець селища Стебник. Чоловік повідомив, що у його будинок через вікно проникла невідома особа і викрала звідти 14 000 гривень та золоті вироби.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетна 21-річна жителька міста Борислав. Речові докази у неї вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Наразі проводиться досудове розслідування.