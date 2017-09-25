У Бориславі затримали 21-річну дівчину, яка через вікно залізла до будинку і викрала звідти гроші та золото

Бориславські поліцейські викрили зловмисницю, причетну до квартирної крадіжки. За вчинене жінка може позбутися волі на строк до шести років. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
В Бориславське відділення поліції 14 вересня звернувся 33-річний мешканець селища Стебник. Чоловік повідомив, що у його будинок через вікно проникла невідома особа і викрала звідти 14 000 гривень та золоті вироби.
Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетна 21-річна жителька міста Борислав. Речові докази у неї вилучено.
Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Наразі проводиться досудове розслідування.
Юлія Шпак