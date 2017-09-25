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На кордоні з Польщею затримали «нафарширований» сигаретами бус: майже дві тисячі пачок заховали у пінопласт

Юлія Шпак

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У пункті пропуску «Рава-Руська» митники виявили бус, який був заповнений сигаретами. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Сьогодні, в  міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава – Руська» прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби в рамках проведення операції «Кордон-2017» запобігли перевезенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. Їх, до Республіки Польща намагався вивезти громадянин України.

Цигарки чоловік ховав  в спеціально виготовлених схованках свого автомобіля марки «Фольксваген». А саме, в середині пінопласту. Усього  було виявлено  майже 2000 пачок цигарок різних торгових марок. Цигарки та автомобіль вилучено працівниками фіскальної служби.

Протягом 2017  року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено 135 тисяч пачок цигарок.

Фото: прикордонники

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