Минула доба на Донбасі пройшла без втрат

За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні АТО українські військові втрат не зазнали. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає Львівський портал.

Луганський напрямок

Вчора основна вогнева активність бойовиків припала на Кримське та Новотошківське. В Кримському окупанти провели 5 обстрілів, 3 з яких були мінометними. Під час одного з них, по позиціях українських військових було випущено 15 мін. По Новотошківському російсько-окупаційні війська зранку відкрили вогонь з кулеметів, а ввечері – провели короткий обстріл з мінометів різних калібрів. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Таким чином, вчора на Луганському напрямку відбулося 8 збройних провокацій з боку бойовиків, зокрема 4 – з мінометів.

Донецький напрямок

За інформацією, яку оприлюднив сьогодні на традиційному щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, традиційно напружена ситуація спостерігається в Зайцевому та Авдіївці. Вночі окупанти неодноразово відкривали вогонь з легкого озброєння по Зайцевому, під час одного з епізодів бойовики застосували озброєння БМП. Між 6 та 18 ранку на всій лінії розмежування напрямку було спокійно.

Ввечері обстріли з боку ворога відновилися. Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з мінометів по Авдіївці, під час якого в бік позицій українських військових було випущено 10 мін. В Майорську та Пісках бойовики застосовували стрілецьку зброю.

За минулу добу на Донецькому напрямку сталося 10 обстрілів з боку ворога, 1 з них був мінометним.

Маріупольський напрямок

Ворожа вогнева активність спостерігалася на вздовж усієї ділянки фронту Павлопіль – Широкине, а також в Старогнатівці та Богданівці. По одному короткому мінометному обстрілу з боку окупантів було зафіксовано в Павлополі та Широкиному. Під час усіх інших епізодів порушення режиму тиші бойовики застосовували виключно легке озброєння.

За минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 17 обстрілів з боку ворога, зокрема 2 – мінометних.