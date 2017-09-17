Львів’янин пограбував Гарнізонний храм Петра і Павла

У Львові 19-річний місцевий житель викрав церковний одяг з Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, в якому прощаються із загиблими учасниками антитерористичної операції. Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, 15 вересня із заявою про крадіжку звернувся священик. Він повідомив, що з підсобного приміщення храму викрали церковний одяг.

Сума збитків встановлюється.

Правоохоронці встановили, що крадіжку з храму скоїв 19-річний львів’янин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. (Крадіжка – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).