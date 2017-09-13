Вбивця жінки-фельдшера на Яворівському полігоні може сісти у тюрму на 15 років

Розслідування жорстокого вбивства жінки-фельдшера, що трапилось на Яворівському полігоні 19 квітня цього року , добігло кінця. Про це повідомив керівник військової прокуратури Західного регіону Олег Сенюк.

Захїідна прокуратура встановила, що що 18 квітня 2017 року близько 02.00 год. на території одного з військових містечок Яворівщини головний сержант мінометної батареї механізованого батальйону військової частини під час словесного конфлікту завдав ножові поранення в область грудей та шиї фельдшеру медичної служби цієї ж військової частини. Від отриманих тілесних ушкоджень 31-річна жінка померла на місці.

«Після цього задля приховання злочину, сержант Ч. скинув тіло жертви в яму для відходів, а сам намагався скритися. Але зрештою таки повідомив про скоєне. Зазначу, що підозрюваний і його жертва – обидва учасники АТО. Проходили військову службу по контракту в одній із в/ч Одещини, котра на весні проходила бойове злагодження на Яворівському полігоні», – розповів прокурор у Facebook.

Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні вчора, 12 вересня, військові прокурори скерували до Яворівського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

Тепер 27-річному зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наступні деталі уже із суду – в чергових постах.