У п’ятницю жіноча збірна України з футболу зіграє на «Арені Львів»

У п’ятницю,15 вересня, на стадіоні «Арена Львів» національна жіноча збірна команда України з футболу проведе перший матч кваліфікації КС 2019. Суперником українських дівчат стане збірна команда Хорватії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Поєдинок проти Хорватії стане для «синьо-жовтих» першим із двох матчів, які наша команда зіграє цього року – 24 листопада на українську збірну чекає виїзд до Угорщини.

Крім цих команд, за підсумками жеребкування, наша команда посперечається за путівку до Франції зі збірними Швеції та Данії.

Згідно з регламентом турніру, до фінальної частини напряму вийдуть переможці семи відбіркових груп європейської кваліфікації. Чотири кращих володарі, які посядуть друге місце за результатами матчів з першою, третьою та четвертою командами груп зіграють в матчах плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два матчі і визначить ще одного учасника КС-2019 від зони УЄФА.

Свій останній офіційний поєдинок наша збірна провела у вересні минулого року, у межах кваліфікації чемпіонату Європи, поступившись команді Румунії. Матч із Хорватією стане для української збірної першою зустріччю на футбольному полі.

Наставник національної жіночої збірної команди України Володимир Рева оприлюднив список гравців, які готуватимуться до стартового поєдинку кваліфікації ЧС-2019 у групі 4 із командою Хорватії.

До лав збірної, яка 11 вересня збереться на навчально-тренувальний збір у Львові, тренер українок викликав 22 футболістки.

До складу збірної України увійшли:

воротарі: Ірина Зварич, Катерина Самсон, Ірина Саніна;

захисники: Ірина Василюк, Дарія Кравець, Ольга Басанська, Анастасія Філенко, Мар’яна Іванишин, Любов Шматко, Натія Панцулая;

півзахисники: Таміла Хіміч, Ірина Кочнєва, Христина Єременко, Дарія Апанащенко, Ія Андрущак, Ольга Бойченко, Віра Дятел, Ольга Овдійчук, Вероніка Андрухів;

нападники: Ганна Вороніна, Яна Калініна, Тетяна Романенко.

Відбудеться матч 15 вересня о 19:00 год на стадіоні «Арена Львів».

Фото: ЛОДА