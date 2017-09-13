ОСТАННІ НОВИНИ

Гройсман взявся за кадрове оновлення Кабміну

Катерина Родак

|

Кабінет Міністрів України в рамках реформи державної служби оголошує проведення кадрових конкурсів на нові посади державної служби в 10 міністерствах, Секретаріаті Кабміну, а також в ряді інших відомств. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду 13 вересня.

«Ми формуємо професійну державну службу в Україні», – сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду нагадав, що конкурсні процедури відповідають кращим практикам відбору держслужбовців. Нові працівники формуватимуть директорати, відповідальні за формування порядку денного реформ, їх проведення та стратегічне планування розвитку різних галузей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?
Катерина РОДАК
Транспортна безвихідь, сміттєві кредити і страшні сни депутатів: що чекати від найближчої сесії Львівської міської ради?

Уже цього четверга, 14 вересня, у Львівській міській раді розпочнеться 10-та, ювілейна сесія 7-го скликання. Після двомі...

На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі
Олесь ТЯГАЙ
На Львівщині діти з різних куточків України змагались у веслуванні та футболі

Вже три роки поспіль з ініціативи місцевої влади та за сприяння енергетичної компанії ДТЕК у селищі Добротвір Львівської...

Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?
Омелян ШЕВЧУК
Автомобіль – розкіш, або чому українцям не доступні «залізні коні»?

Допоки європейцям доступні бюджетні авто на вторинному ринку, українцям таке може наразі лише снитися. Вартість ввезеног...

В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів