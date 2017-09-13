Гройсман взявся за кадрове оновлення Кабміну

Кабінет Міністрів України в рамках реформи державної служби оголошує проведення кадрових конкурсів на нові посади державної служби в 10 міністерствах, Секретаріаті Кабміну, а також в ряді інших відомств. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду 13 вересня.

«Ми формуємо професійну державну службу в Україні», – сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду нагадав, що конкурсні процедури відповідають кращим практикам відбору держслужбовців. Нові працівники формуватимуть директорати, відповідальні за формування порядку денного реформ, їх проведення та стратегічне планування розвитку різних галузей.