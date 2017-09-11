Військові із Латвії провели підготовку сержантів-інструкторів 184-го Навчального центру

У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ завершились вже восьмі курси підготовки сержантів-інструкторів військовослужбовцями Збройних Сил Латвії. Понад двадцять українських інструкторів отримали сертифікати про завершення курсів базової підготовки. Також, викладачами було обрано кращого курсанта, якому вручили невеличкий презент від делегації. Цього разу відзнаку отримав молодший сержант Олег Книш. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

Слухачі курсів були поділені на невеликі групи, що сприяло більш якісному засвоєнню матеріалу. Навчання тривало 10 днів. Особливу увагу латвійці приділяли методиці викладання, а також формам та методам управління підрозділами на сержантських посадах. Курс навчань проходив згідно стандартів НАТО.

Старший викладач-інструктор сержантської школи Латвії, сержант 1-го класу Яніс Тіменіекс зазначив «Заняття пройшли чудово, кожен курсант показав себе з кращого боку, і я вважаю, що ми досягли необхідного результату. До кожного військовослужбовця потрібен свій підхід, тому ми постійно коректували навчальну програму, щоб досягти максимальної ефективності».

Заступник начальника 184-го Навчального центру з морально-психологічного забезпечення підполковник Володимир Безбородов підкреслив: «Наша співпраця була надзвичайно плідною. За цей час ми підготували понад двох сотень сержантів-інструкторів, які тепер здатні самостійно навчати військовослужбовців. Восьмий цикл став завершальним цього року. Проте співробітництво на цьому не завершується. Тож вже наступного року розпочинаються нові, дев’яті курси».