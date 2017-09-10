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«Укрзалізниця» стала фактично некерованою, – Омелян

Андрій Котенський,

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Державна компанія «Укрзалізниця» стала фактично некерованою. Вона вийшла із під контролю міністерства інфраструктури і тепер підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Міністр закликає державного перевізника зайнятися врешті належним перевезенням пасажирів і вантажу.

«Спостерігаючи з Відня за подіями в «Інтерсіті», хочу ще раз підкреслити – з січня 2017 року, після передачі «Укрзалізниці» з-під управління Міністерства інфраструктури до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ця стратегічна для держави компанія стала фактично некерованою, майданчиком для політичних ігрищ та нечуваної корупції.

Закликаю керівництво УЗ залишатися в правовому полі, зосередитися на своїх прямих обов’язках, зайнятися виключно належним перевезенням пасажирів і вантажу, всі інші функції повинні виконувати відповідні органи влади і громадяни», – повідомив Вододимир Омелян.

Тим часом «Укрзалізниця» поширила заяву, у якій вимагає «особу» (Міхаеля Саакашвілі – ред.) покинув потяг, і лише після цього вони відновлять рух затриманого складу.

«Ситуація з неможливістю курсування поїзда № 715 Перемишль – Київ склалася внаслідок відмови особи, яка не має законних підстав для в’їзду в Україну, залишити цей поїзд.

ПАТ «Укрзалізниця» для забезпечення перевезень надасть пасажирам цього поїзда автобуси для продовження подорожі за необхідним маршрутом. Потрібна кількість автобусів уже вирушила до місця зупинки поїзда Перемишль – Київ», – йдеться у повідомленні.

На яких законних підставах «Укрзалізниця» зірвала міжнародні перевезення – залишається невідомим…

Як відомо після відставки Войцеха Бальчуна в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» є Євген Кравцов.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планував в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.

Згодом стало відомо, що Саакашвілі їде в Україну поїздом. Після цього «Укрзалізниця» заблокувала поїзд, у якому Саакашвілі мав в’їхати в Україну.

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