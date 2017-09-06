«Досягти неможливого». Чемпіон літньої Паралімпіади львів’янин Андрій Демчук прочитає лекцію  

8 вересня чемпіон ХV літньої Паралімпіади (фехтування на візку) Андрій Демчук прочитає лекцію на тему «Досягти неможливого» для громадських активістів, журналістів, представників міських рад та бізнесу із Бродів, Володимира-Волинського, Дрогобича, Дубного, Калуша та Червонограда. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Лекція відбуватиметься під час проведення у Львові Порадні: «Бюджети міст: розвиток vs проїдання», яка відбуватиметься 8-9 вересня.

Довідково:

Демчук Андрій – львівський фехтувальник. Чемпіон ХV Літніх Паралімпійських ігор – 2016 на шаблях серед спортсменів-візочників категорії А. Заслужений майстер спорту України. Має дві вищі освіти – закінчив Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський державний університет фізичної культури. Займається у секції фехтування Львівського регіонального центру «Інваспорт». Тренери: Колеснікова С.М., Нікулін В.М. Кандидат технічних наук, асистент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

«Київський Діалог» був започаткований в 2005 році відразу після «Помаранчевої Революції». Ідея проекту полягала у створенні інноваційної німецько-української платформи для діалогу та обміну досвіду, яка б об’єднувала в собі мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського суспільства Німеччини та України, і тим самим сприяла демократичному розвитку України.

Проект спрямований на те, щоб ідентифікувати як політичну еліту, так і впливових акторів громадянського суспільства в Україні, які в майбутньому стануть опорою німецько-українських та європейсько-українських відносин, запросити обидві сторони до конструктивного діалогу та скріпити їхню проєвропейську позицію.

Контактна особа:

Станіслав Безушко

Координатор проекту “Київський Діалог” у м.Львів

Адреса: пл. Петрушевича, 3, оф. 320, 79005, Львів

Моб.тел.: 067 261 20 58

Фото: ЛОДА