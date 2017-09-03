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На Львівщині відновили меморіал невідомим воякам УПА

Катерина Родак

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Сьогодні, 3 вересня, у с. Прибин, що на Перемишлянщині, відбулось відкриття відновленого військового меморіалу полеглим невідомим воякам Української Повстанської Армії. На сільському кладовищі встановили 11 пам’ятних хрестів, інформує прес-служба Львівської ОДА.

Розпочались заходи молебнем за полеглими борцями за Волю України.

Опісля, усі присутні вшанували пам’ять невідомих вояків УПА хвилиною мовчання.

Завершився захід виступом хору «Гомін», який виконав в’язанку повстанських пісень.

Зазначимо, що відновити військовий меморіал полеглим невідомим воякам Української Повстанської Армії вдалось завдяки місцевим активістам та патріотичній громадськості.

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