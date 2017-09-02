Відтепер росіяни можуть в’їжджати в Україну лише за біометричними паспортами

Набрав чинності указ Президента про введення з 2018 року біометричного контролю для в’їзду в країну іноземців. Цей указ опубліковано в урядовій газеті “Урядовий кур’єр”, передає “112.ua”.

Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 “Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України” набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, уряду доручено в місячний термін вжити заходів щодо вдосконалення законодавства про порядок перебування в Україні іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації.

Кабміну також доручено у двомісячний термін опрацювати питання механізму та етапності впровадження процедури в’їзду в Україну та виїзду з України іноземців, у тому числі громадян РФ, за закордонними паспортами, що містить безконтактний електронний носій, а до 1 січня 2018 року забезпечити початок функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян РФ, під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

У місячний термін Кабміну доручено за участю СБУ забезпечити комплекс заходів щодо посилення контролю в’їзду та виїзду з України іноземців, в т. ч. громадян РФ та осіб без громадянства, прийняти заходи по вдосконаленню законодавства про реєстрацію місця проживання чи перебування в Україні іноземців, в т. ч. громадян РФ, а також осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в’їхали в Україну з території таких держав.

Крім того, Кабміну доручено оновити список держав міграційного ризику, зокрема, внести в нього Російську Федерацію.