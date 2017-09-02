ОСТАННІ НОВИНИ

Відтепер росіяни можуть в’їжджати в Україну лише за біометричними паспортами

|

Набрав чинності указ Президента про введення з 2018 року біометричного контролю для в’їзду в країну іноземців. Цей указ опубліковано в урядовій газеті “Урядовий кур’єр”, передає “112.ua”.

Указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 “Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України” набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, уряду доручено в місячний термін вжити заходів щодо вдосконалення законодавства про порядок перебування в Україні іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації.

Кабміну також доручено у двомісячний термін опрацювати питання механізму та етапності впровадження процедури в’їзду в Україну та виїзду з України іноземців, у тому числі громадян РФ, за закордонними паспортами, що містить безконтактний електронний носій, а до 1 січня 2018 року забезпечити початок функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян РФ, під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

У місячний термін Кабміну доручено за участю СБУ забезпечити комплекс заходів щодо посилення контролю в’їзду та виїзду з України іноземців, в т. ч. громадян РФ та осіб без громадянства, прийняти заходи по вдосконаленню законодавства про реєстрацію місця проживання чи перебування в Україні іноземців, в т. ч. громадян РФ, а також осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в’їхали в Україну з території таких держав.

Крім того, Кабміну доручено оновити список держав міграційного ризику, зокрема, внести в нього Російську Федерацію.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів