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Військова прокуратура планує будувати багатоповерхівку частково на території Академії сухопутних військ

Катерина Родак

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Наступної середи, 6 вересня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території у районі вул. Клепарівської, вул. Батуринської, вул. Генерала О. Грекова, вул. Ветеранів. Відповідне оголошення розміщене на сайті Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомляють у міськраді, проектом детального плану території охоплено територію площею 4,5 га. Замовником містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДП ДІМП «Містопроект».

Водночас, як дізнався Львівський портал із технічної документації цього детального плану, мова йде про будівництво Західною військовою прокуратурою багатоповерхового житлового будинку.

Площа ділянки новобудови квартирного житла становитиме близько 0,134 га, відтак тут можна розмістити житло на 88-96 мешканців, відповідно для 7 поверхового житла ~ 90 мешканців.

Кількість квартир становитиме 31-35. Остаточно площа забудови, кількість квартир та житловий фонд визначаються на наступній стадії проектування.

Також у документації зазначається, що у цьому районі школи недовантажені, а в дитячих садках бракує місць для дошкільнят.

Для пропонованого нового будівництва квартирного житла на розі вулиць Клепарівська і Батуринська передбачається вилучення частини території Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, площею орієнтовно 0,1487 га в межах існуючого паркана.

Таким чином, ДПТ передбачається:

  1. Розташування багатоповерхового житлового будинку на розі вулиць Клепарівська і Батуринська, що має стати кутовим завершенням сформованого кварталу забудови.
  1. Облаштування комплексного благоустрою на території проектованої житлової забудови з розміщенням прибудинкових майданчиків, місць для тимчасового паркування і постійного зберігання автомобілів тощо.
  1. Впорядкування території існуючого житлового будинку на вул. Клепарівській, 24, поблизу проектованого будинку.

Пропонована забудова на території ДП – це багатоповерхова прибудова до корпусу Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного на вул. Батуринській. Кутова новобудова передбачається Г-подібної в плані форми.

 

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