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«Третій вік: задоволення для читання»: у межах Форуму видавців для людей літнього віку проведуть літературний конкурс

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У межах Форуму видавців у Львові відбудеться благодійна акція для людей літнього віку «Третій вік: задоволення від читання». Про це Львівському порталу повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Elderly Students Reading in Class

13-17 вересня 2017 року у Львові відбудеться  24-й  «Форум видавців у Львові» —  національний книжковий ярмарок і міжнародний літературний фестиваль. Це головна книжкова і культурна подія в Україні, найбільший фестиваль  Центрально-Східної Європи, який  ще з 1994 року  організовує ГО «Форум видавців».

Благодійна акція для людей літнього віку «Третій вік: задоволення від читання»  в межах Форуму видавців у Львові відбудеться вже вшосте. Спрямована вона на соціалізацію представників старшого покоління, кращого залучення їх до культурного життя і, зокрема, до читання нових українських видань, а також  прихильного  ставлення до людей літнього віку, популяризацію позитивного ставлення до старості та толерантності до літніх людей у суспільстві.

Акція передбачає зустрічі з відомими письменниками та інтелектуалами, виступи хорових колективів та великий гала-концерт. Усі заходи програми 24-го «Форуму видавців у Львові» та 6-ї Благодійної акції «Третій вік: Задоволення від читання» можна буде відвідати безкоштовно, пред’явивши пенсійне посвідчення!

В межах благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання» оголошується конкурс «Моя книжкова полиця»: учасникам, якими можуть бути особи, що досягли віку 60 років, пропонується написати оповідання чи есе про особливу для них книгу, домашню бібліотеку чи подію, пов’язану з книжками.

До журі конкурсу входять:  літературознавець Андрій Дрозда, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, програмна директорка Літературного фестивалю Софія Челяк, президент Форуму видавців у Львові Олександра Коваль, директор наукової бібліотеки ЛНУ імені Франка Василь Кметь, координаторки акції  Вікторія Асадча і Ярослава Яковлєва.

Вимоги до учасників: вік 60+, можливість перебувати на Форумі видавців у Львові з 14 по 16 вересня 2017 р.

Вимоги до тексту: Обсяг не більше 3 сторінок. Текст повинен бути набраний на комп’ютері або надрукований на друкарській машинці. Якщо текст написаний від руки, члени журі залишають за собою право його не розглядати.

Текст необхідно до 1 вересня 2017 надіслати на електронну пошту 3vik@bookforum.com.ua (у темі листа зазначити «Моя книжкова полиця») або листом на поштову адресу: а/с 6644, Львів, 79005 з поміткою на конверті «Моя книжкова полиця».

Обов’язково вказати контактні дані учасника Конкурсу: ім’я, прізвище, вік, номер мобільного/стаціонарного телефону.

Серед надісланих робіт журі Конкурсу обере п’ятьох переможців, які отримають запрошення на 24-й «Форум видавців у Львові» та святковий гала-концерт 15 вересня у Львівській філармонії, під час якого відбудеться офіційне нагородження. Також переможці отримають сертифікати на придбання книжок українських видавництв. Проїзд та проживання переможців також забезпечують організатори.

Детальніше про благодійну акцію «Третій вік: задоволення від читання» на сайті http://bookforum.ua/

Додаткова інформація про конкурс у координаторки Ярослави Яковлєвої за телефоном (067) 787 65 04, (093) 147 99 64.

Фото: Львівська Пошта

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