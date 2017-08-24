Лицарські бої, велопробіг та складання пазлів: як Львівщина святкує День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, на Львівщині тривають святкові заходи. Про це інформує прес-служба ЛОДА, передає Львівський портал.

У межах святкувань, на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку усі присутні змогли поринути у епоху середньовіччя. Там відбулись показові бої лицарів у обладунках.

Водночас глядачам представили показовий виступ українського бойового мистецтва, заснованого на елементах традиційного козацького бою – бойового гопака.

Також сьогодні Молодь зібралась біля пам`ятника Степанові Бандері, аби проїхатися вулицями міста задля відзначення 26-ї річниці незалежності. Патріотичний захід зібрав учасників у вишиванках та жовто-блакитних вбраннях. Фінішував велопробіг біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Окрім цього, на площі біля пам’ятника Т. Шевченку відбулась інтерактивна просвітницька акція «Творимо історію разом» – складання пазлів «Герої». Відтак, панно площею 1,6х4 метри із понад 100 пазлів склали у єдину картину, яка ілюструє українських воїнів: від вояків княжої доби до військових АТО.

Викладали картину понад тридцять випускників Львівської області, які отримали найвищий результат – 200 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року.

Фото: ЛОДА