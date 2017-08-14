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Управління капітального будівництва Львівської ОДА потребує працівників

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Управління капітального будівництва облдержадміністрації оголосило конкурс на зайняття вакантних посад в управлінні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, ЛОДА шукає:

  • головного спеціаліста  відділу технагляду і проектних робіт;
  • головного спеціаліста економічно-договірного відділу;
  • спеціаліста економічно-договірного відділу.

Термін прийняття документів – до 29 серпня.

Дата, час і місце проведення конкурсу – 1 вересня об 11.00 год, за адресою: м. Львів, вул. Чайковського,17, 3-й поверх, кабінет 5.

Контактна особа: Казарян Ірина Миколаївна, телефон для довідок: (032)261-09-55.

Посадові обов’язки, спеціальні вимоги та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади оприлюднені на сайті  Національного агентство України з питань державної служби.

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