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З Львівського бронетанкового заводу стягнули майже 10 мільйонів за несвоєчасне виготовлення «Дозор Б»

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Господарським судом міста Києва задоволено позов військової прокуратури Західного регіону України та прийнято рішення про стягнення з державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» до державного бюджету України 9,8 млн грн за несвоєчасне виготовлення та поставку бойових машин «Дозор Б». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

У грудні 2015 року між Міністерством оборони і заводом укладено договір щодо виготовлення і поставку оборонному відомству тактичних бойових колісних машин «Дозор-Б» в кількості 10 одиниць, які призначались для використання у зоні проведення антитерористичної операції.

У зв’язку з перевищенням суми коштів, перерахованих Міністерством оборони України над фактичними витратами заводу на виготовлення та поставку продукції, виконавець (ДП «Львівський бронетанковий завод») повинен був повернути замовнику кошти, отримані раніше як попередню оплату за контрактом у сумі майже 6,5 млн грн.

Однак зазначені зобов’язання завод у добровільному порядку не виконав.

Реагуючи на виявлені порушення та діючи в інтересах Міноборони, військовою прокуратурою заявлено позов про стягнення зазначених коштів у сумі 6,5 млн грн, а також штрафних санкцій у розмірі 3,3 млн грн за прострочення виготовлення та поставки військової техніки.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для повернення цих сум та задовольнив позов у повному обсязі.

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