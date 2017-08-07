У Червонограді двоє молодиків «обчистили» квартиру на 30 тисяч гривень

У Червонограді правоохоронці викрили двох квартирників. Встановлено, двоє молодиків, віком 24 та 27 років, викрали з помешкання техніку на суму 30 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Червоноградський відділ поліції 6 серпня за допомогою звернувся 40-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з його квартири було викрадено два монітори «LG», комп’ютерний системний блок, телевізор «Samsung» та металошукач. Сума завданих збитків становить 30 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пошкодили замок вхідних дверей та проникли у квартиру. Ними виявились два місцевих жителя, віком 24 та 27 років.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.