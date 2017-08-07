На День незалежності у Львові пройде акція «Україна – це ми!»

З нагоди Дня незалежності України 24 серпня в Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького відбудеться масштабне благодійне дійство для сімей учасників АТО і Героїв Небесної Сотні – акція «Україна – це ми!». Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Початок – о 13.00.

Організовують акцію Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького за підтримки Львівської міської ради та Львівської обласної державної адміністрації. Співорганізаторами є: 58-ий Будинок офіцерів (м. Львів), Львівська обласна спілка багатодітних сімей «Щаслива родина», Львівський благодійний фонд «Солдатські матері – за нову армію», Міжнародний благодійний фонд «Жертвам війни в Україні», радіо «Lemberg».

У програмі заходу, який розпочнеться о 13.00 год. спільним виконанням молитви, передбачені різноманітні подарунки та атракції. Серед них – дефіле духових оркестрів; майстер-класи від відомих майстрів народної творчості та майстрів кулінарії; розваги від шоу «ОШОУ», а також забавні ігри для діток Героїв від дельфінарію «Оскар», а також від веселих аніматорів. ІТ-уроки проведуть діткам вчителі Львівська академія «Start_IT».

«І дорослі цього дня не сумуватимуть. Для них передбачено також цілу низку розваг. Зокрема, салон «Shamani» запропонує для сімей учасників АТО і Героїв Небесної Сотні взяти участь у розіграші призу у вигляді створення стильних зачісок і проведення фотосесії в Музеї під відкритим небом. Також на усіх учасників дійства чекає частування солдатським кулішем і борщем, приготованими за давніми українськими рецептами. Захід також доповнить святковий концерт від радіо «Lemberg» за участю львівських виконавців і гуртів», – розповідають організатори.

Для сімей учасників АТО і Героїв Небесної Сотні, які попередньо зареєструються для участі в масштабному святкуванні, будуть видані безкоштовні квитки. За деталями можна звертатися за номером телефону: 0972329068.