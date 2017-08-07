Львів’ян закликають з 15 серпня подавати проекти на Громадський бюджет 2018 року

Мешканці міста спільно з Львівською міською радою можуть реалізувати власні проекти та ідеї. 15 серпня стартує прийом заявок. Подати свої проекти на Громадський бюджет Львова 2018 року можна до 15 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завдяки Громадському бюджету прості львів’яни можуть втілювати свої проекти з розвитку міста за міський бюджет.

«Громадський бюджет міста стартував у 2016 році. Станом на сьогодні ми маємо 67 проектів переможців, котрі мають бути реалізовані до кінця цього року, 6 з них вже виконано. Вартість цих проектів – приблизно 20 млн грн», – розповідає начальник управління «Секретаріат ради» ЛМР Юрій Лукашевський.

В квітні 2017 року внесли зміни до громадського бюджету Львова. Збільшили вартість проекту: якщо малий проект коштував від 50 до 200 тисяч гривень, то тепер його збільшили до 500. Відповідно, великі проекти можна писати в діапазоні від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Також збільшили географію. Тепер участь в проекті можуть брати Рудно, Винники, а також смт. Брюховичі. Було спрощено форму бланку для збору підписів осіб, що підтримують реалізацію проекту.

Детальніше тут: https://gb.city-adm.lviv.ua/