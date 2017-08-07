ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян закликають з 15 серпня подавати проекти на Громадський бюджет 2018 року

|

Мешканці міста спільно з Львівською міською радою можуть реалізувати власні проекти та ідеї. 15 серпня стартує прийом заявок. Подати свої проекти на Громадський бюджет Львова 2018 року можна до 15 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Завдяки Громадському бюджету прості львів’яни можуть втілювати свої проекти з розвитку міста за міський бюджет.

«Громадський бюджет міста стартував у 2016 році. Станом на сьогодні ми маємо 67 проектів переможців, котрі мають бути реалізовані до кінця цього року, 6 з них вже виконано. Вартість цих проектів – приблизно 20 млн грн», – розповідає начальник управління «Секретаріат ради» ЛМР Юрій Лукашевський.

В квітні 2017 року внесли зміни до громадського бюджету Львова. Збільшили вартість проекту: якщо малий проект коштував від 50 до 200 тисяч гривень, то тепер його збільшили до 500. Відповідно, великі проекти можна писати в діапазоні від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Також збільшили географію. Тепер участь в проекті можуть брати Рудно, Винники, а також смт. Брюховичі. Було спрощено форму бланку для збору підписів осіб, що підтримують реалізацію проекту.

Детальніше тут: https://gb.city-adm.lviv.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Несподіванка на 15 гектарів. Скандальна земля, що пересварила АТОвців у Львові, виявилась лісом

Скандал довкола 15 гектарів землі колишньої військової частини №230, що голова Львівської ОДА Олег Синютка виділив під д...

Коефіцієнт Дубневичів
Юрій НІКОЛОВ
Коефіцієнт Дубневичів

Силовики нарешті дізнались, що нардепи від БПП заробляють не лише на бюджеті, а й на пасажирській безпеці… На цій...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів