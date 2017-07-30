Нардеп зі Львівщини Тарас Козак конспіративно перетнув кордон з окупованим Кримом?

Депутат «Опозиційного блоку», колишній заступник олови митної служби та начальник Західної митниці, уродженець Львова Тарас Козак перетнув кордон з окупованим півостровом Крим. Про це повідомив волонтер Роман Сініцин.

«Тарас є близьким другом і бізнес-партнером Медведчука. Правою рукою по цілому ряду питань…Учора Тарас прилетів чартером в Херсон, провів там цілий ряд зустрічей з цікавими персонажами і вночі дуже конспіративно перейшов адмін-кордон з Кримом на Каланчаку. Пішки. На тій стороні Тараса чекали», – повідомив він.

«Питання до The Security Service of Ukraine – у вас тут пряма російська агентура під носом туди-сюди шастає. Що він робить в Криму? Можна його назад не впускати? Хай сидить в Криму. Все одно прийде 128-ма гірсько-піхотна бригада і повісить його на промєнаді в Феодосії», – обурюється волонтер.