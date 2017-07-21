Управління туризму та курортів ЛОДА шукає працівників

Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу маркетингу та промоції (на умовах строкового трудового договору на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;

– вільне володіння державною мовою;

– досвід роботи не обов’язковий.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 457 до 18:00 год 2 серпня 2017 року.

Контактна особа: Леся Ферендович, тел: 261-39-37.

Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 10 серпня о 11:00 год, за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, 4-й поверх, каб. 436.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.