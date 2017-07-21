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Поліцейські затримали львів’янина, який організував канал збуту фальшивих доларів

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У Львові правоохоронці викрили канал збуту фальшивих доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів) КК України, правоохоронці встановили, що львів’янин організував поблизу пунктів обміну валюти на територіях, прилеглих до львівських ринків та у місцях скупчення людей систему збуту фальшивих п’ятдесятидоларових купюр, обмінюючи їх з рук за вигідним курсом.

Оперативники задокументували тринадцять фактів збуту підроблених купюр номіналом п’ятдесят доларів США на загальну суму 650 доларів США. Згідно висновку експерта, вилучені у зловмисника банкноти виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством та не відповідають аналогічним грошовим знакам, які є в офіційному обороті.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1,2 ст.199 КК України. Максимальне покарання, що йому загрожує – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав для чоловіка міру запобіжного заходу – домашній арешт. Проводиться досудове розслідування.

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