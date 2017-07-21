ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканців Львівщини запрошують на «Бойківські фестини»

|

На Львівщині 2-6 серпня відбудуться Шості Всесвітні Бойківські фестини. Основні заходи проходитимуть у м. Турка та на території «Співочого поля» у  с. Явора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Як розповіли організатори, різноманітні заходи відбуватимуться на 85 локаціях у Турківському, Старосамбірському та Самбірському районах. До участі залучені колективи майже з усіх районів області, а також з інших областей України та з-за кордону. Отож, у програмі фестин передбачені  цікаві мистецькі заходи, круглі столи, конференції, спортивні змагання, туристичні походи, виставки образотворчого та ужиткового мистецтва, конкурси, концерти, зустрічі та частування.

«Бойківські фестини – це хороша нагода вкотре продемонструвати мистецтво та таланти нашого краю. Також ознайомитися з культурою інших народів. Це чудова нагода для промоції Львівщини та ознайомлення з традиціями Бойківщини», – зазначив перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус.

До слова, в цьому році виповнюється 25 років від проведення з ініціативи Турківського районного товариства «Бойківщина» Перших Всесвітніх Бойківських фестин, які відбулися в 1992 році. За час проведення цих Міжнародних заходів на Львівщині побували і взяли участь понад 900 тисяч осіб, як з України, так і з діаспори.

Фото: Вголос

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Життя після війни: як учаснику АТО знайти роботу

Повернувшись з війни, бійці якомога швидше намагаються адаптуватися до буденного та мирного життя. Найкращим і найефекти...

З турботою про українців
Микола ПРОНІН для Львівського порталу
З турботою про українців

Як насправді слід інтерпретувати модний термін «соціальна відповідальність»… Чи не звертали ви увагу на те, що у ...

Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку
Олександра Устінова
Медична реформа: хто і навіщо повернув тітушок у Маріїнку

Верховна Рада пішла на літні канікули так і не проголосувавши за медичну реформу…  Розгляд нардепами одного з про...

«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів