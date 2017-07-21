Мешканців Львівщини запрошують на «Бойківські фестини»

На Львівщині 2-6 серпня відбудуться Шості Всесвітні Бойківські фестини. Основні заходи проходитимуть у м. Турка та на території «Співочого поля» у с. Явора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Як розповіли організатори, різноманітні заходи відбуватимуться на 85 локаціях у Турківському, Старосамбірському та Самбірському районах. До участі залучені колективи майже з усіх районів області, а також з інших областей України та з-за кордону. Отож, у програмі фестин передбачені цікаві мистецькі заходи, круглі столи, конференції, спортивні змагання, туристичні походи, виставки образотворчого та ужиткового мистецтва, конкурси, концерти, зустрічі та частування.

«Бойківські фестини – це хороша нагода вкотре продемонструвати мистецтво та таланти нашого краю. Також ознайомитися з культурою інших народів. Це чудова нагода для промоції Львівщини та ознайомлення з традиціями Бойківщини», – зазначив перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус.

До слова, в цьому році виповнюється 25 років від проведення з ініціативи Турківського районного товариства «Бойківщина» Перших Всесвітніх Бойківських фестин, які відбулися в 1992 році. За час проведення цих Міжнародних заходів на Львівщині побували і взяли участь понад 900 тисяч осіб, як з України, так і з діаспори.

Фото: Вголос