Мешканців Львівщини просять берегти ліс від вогню

Львівське обласне управління звертається до мешканців Львівщини бути обережними з вогнем у межах будь-якої природної території, не розводити багаття у недозволеному місці, не дозволяти дітям гратися з вогнем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Не випадково на в’їздах до лісу присутні шлагбауми, аншлаги, що закликають громадян берегти ліс від вогню та від засмічення побутовими відходами.

З початку 2017 року рейдовими бригадами лісогосподарських підприємств управління складено 61 протокол на порушників вимог пожежної безпеки в лісах.

Якщо ж пожежа розгорілася, і ви не можете загасити її самотужки – якнайшвидше зателефонуйте до служби порятунку за телефоном „101” чи повідомте лісову охорону (тел.297-61-21) або органи місцевого самоврядування.

Фото: ЛОДА