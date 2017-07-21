Голову сільради на Львівщині спіймали на хабарі

На Львівщині на хабарі у 33 тисячі гривень затримали голову сільради. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає Львівський портал.

Сьогодні, 21 липня, співробітники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали чиновника у службовому кабінеті.

Гроші посадовець вимагав за сприяння у прийнятті сесією сільради рішення щодо надання в оренду земельної ділянки для ведення садівництва. 30 тисяч гривень повинні були перерахувати на банківський рахунок, вказаний головою сільради.

За домовленістю, частину коштів було перераховано на картку, а 3 тисячі гривень голова сільради одержав готівкою. Гроші та речові докази вилучено з місця події.

Кримінальне провадження відкрито слідчим управлінням поліції у Львівській області за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Встановлюються інші факти одержання зазначеним посадовцем хабарів за вирішення аналогічних питань.

Фото: поліція