Гінекологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги обладнали по-сучасному

Тепер пацієнтки гінекологічного відділення №1 комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги будуть легше переносити операції і значно швидше повертатися до звичного життя. Rotary Club «Lviv-Ratusha» спільно з Rotary Club «Edmonton South» (Канада) передали для відділення лікарні низку спеціалізованого сучасного медичного обладнання, яке дасть змогу виконувати лапароскопічні та гістероскопічні операції, а також проводити надсучасну діагностику у жінок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Так, ендоскопічну систему для лапароскопії і гістероскопії та електрохірургічний апарат ARC 350 німецького виробництва, загальною вартістю 1,7 млн.грн., передали Ротарі-Клуб «Львів – Ратуша» спільно з Ротарі-Клубуом «Едмонтон Сауз» (Канада), за сприяння Ротарі-Дистрикту 5370, Ротарі-Фундації Канади та канадського уряду.

Як пояснює завідувач гінекологічного відділення №1 комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Тетяна Хижняк, використання цього обладнання забезпечить високоточну діагностику та скоротить терміни перебування пацієнтки в лікарні.

«Йдеться про малотравматичне втручання, переваги якого – очевидні: замість одного великого розрізу виконуються три-чотири маленькі проколи, діаметром не більше одного сантиметра, через які вводять хірургічні інструменти і виконуються досить точні рухи. Операцію проводять завдяки мініатюрній камері всередині тіла пацієнта. Це зменшує травматизм і крововтрату, післяопераційний період триває значно менше – через 5-7 годин після операції пацієнтка вже може вставати, і протягом двох днів – вже може бути виписана з лікарні», – розповідає Тетяна Хижняк і додає, що таке високоякісне обладнання є просто вимогою часу, бо воно працює на швидкість і на здоров’я жінки.

Загалом впродовж року в гінекологічному відділенні №1 допомогу отримують понад 1800 жінок, і більше як 60% з них потребують тих чи інших оперативних втручань. До сьогодні близько 20-30% пацієнток оперували ендоскопічно, проте завдяки подарованому обладнанню тут тепер зможуть значно збільшити кількість малоінвазивних втручань. Окрім того, лікарі відділення постійно переймають світовий досвід, є учасниками багатьох конференцій, з’їздів і майстер-класів. Варто зазначити, що тут проводять унікальні операції в Західному регіоні щодо емболізації маткових артерій.

«Від керівництва міста та управління охорони здоров’я, від адміністрації і колективу лікарні, а також від майбутніх пацієнток хочу подякувати за таке високоякісне дороговартісне обладнання, адже воно допомагає з мінімальними крововтратами діагностувати і лікувати пацієнток. Наша лікарня – найбільша в регіоні, яка надає невідкладну допомогу цілодобово пацієнтам зі всієї України і навіть з-за кодону. Щороку кількість пролікованих збільшується, зокрема за останній рік в нас проліковано вже більше як 33,5 тис. пацієнтів, і з них майже 12 тис. потребувало оперативних втручань», – зазначила головний лікар міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Оксана Воробель.

Координував проект придбання і встановлення обладнання для гінекологічного відділення лікарні член Rotary Club «Lviv-Ratusha» Юрій Малюк. «Ротарі-Клуб – громада, метою якої є служіння місцевій громаді. Цей проект триває близько року, і від відбквся завдяки нашому партнеру з Канади», – зазначив Юрій Малюк.

Як додав представник Rotary Club «Edmonton South» (Канада) Ігор Крук тісня співпраця між клубами принесла до Львова і України чимало інвестицій для блага українців. Також триває програма професійного обміну між медиками.

Зазначимо, що гінекологічне відділення №1 надає стаціонарну гінекологічну допомогу жінкам різних вікових груп, в тому числі і дітям, з патологією статевої системи та вагітним з ускладненим перебігом вагітності, у термінах до 22 тижнів. «Тут надають своєчасну діагностику, консервативне та оперативне лікування захворювань репродуктивної системи у жінок, а також надають невідкладну гінекологічну допомогу і постійно впроваджують нові, сучасні методи діагностики, лікування та профілактики гінекологічних захворювань, патологічного перебігу вагітності. Тут на сьогодні є високий рівень безпеки оперативних втручань і належний післяопераційний догляд», – додає головний лікар міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Оксана Воробель.

Загалом за останні два роки на покращення матеріально-технічної бази гінекологічного відділення №1 інвестовано понад 30 тис. грн. з міського бюджету; позабюджетних коштів у минулому році інвестовано майже 40 тис. грн.

Довідка

Лапароскопія – малоінвазивна, без пошарового розрізу передньої черевної стінки, операція, що проводиться за допомогою спеціального оптичного (ендоскопічного) обладнання. Впровадження її у практику суттєво розширило можливості лікарів хірургічного, урологічного та гінекологічного профілю. Реабілітація після лапароскопії, порівняно з традиційним лапаротомним доступом, протікає значно легше і швидше. В гінекології лапароскопія отримала особливо важливе значення – вона використовується як для діагностики багатьох патологічних станів, так і для хірургічного лікування. За статистичними даними, приблизно 95% усіх операцій може виконуватися лапароскопічно.

Гістероскопія – це ендоскопічний метод обстеження порожнини матки з допомогою оптичного обладнання, введеного в порожнину матки через цервікальний канал, з метою визначення внутрішньо-маткової патології. Гістероскопія може бути як самостійною операцією, так і застосовуватися перед лапароскопічною і лапаротомними операціями.