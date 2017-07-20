Валерій Веремчук: «Управління комунальної власності посприяло розкраданню майна Львова на сотні мільйонів»

Представник комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради депут Валерій Веремчук про незадовільний звіт мера Андрія Садового за роботу виконавчих органів міської ради за 2016 рік, розкрадання комунального майна на сотні мільйонів та втрату Львовом 300 млн на вивозі сміття за рік:

«Сьогодні наша фракція одностайно не проголосувала за ухвалу про звіт виконавчих органів влади. І на то є кілька причин. Перше, у своїй суті правильна ідея була знівельована, обраним для цього часом і ситуацією.

На моє переконання, мер Львова – як самодостатній керівник великого міста, як господарник, якого «не зламати блокадами» – мав би розповідати про свою роботу чи про роботу своїх підлеглих при повній сесійній залі, у максимальній присутності депутатів, журналістів і представників громадськості. Натомість для важливого звіту мер обрав засідання сесії, яке внесли позапланово у календар лише два тижні тому.

Звернув на це увагу і закликав перенести звіт на вересень, коли повноцінно стартує сесійний сезон. На жаль, підтримки у цьому не отримав, а пан Садовий попросив не «позбавляти його такого права та не чинити на нього тиск». Урешті почули твір на тему: «Найскладніший рік у житті Андрія Івановича», але… якби не Грибовичі та сміття, то у Львові все близько до прекрасного – лавочки, фонтани, дворики, трамвай на Сихів і так далі.

Так, у місті багато позитивних змін, але за це в першу чергу треба подякувати платникам податків, які наповнюють бюджет міста для реалізації різних проектів. А от щодо виконавчих органів влади. Все таки у моєму баченні звіт мав би виглядати дещо інакше.

При всіх візуальних красотах Львова, констатуємо, що далеко не всі управління впоралися зі своїми обов’язками. Це управління комунальної власності, яке допустило чи навіть посприяло розкраданню комунального майна на сотні мільйонів. Це чиновники, через яких місто втратило 300 млн на вивозі сміття за рік… Хоча, як бачимо сьогодні, проблему можна вирішувати значно меншим коштом, розпочавши співпрацю з областю.

Отож для нас було принципово, аби в ухвалі про звіт окремими пунктами було визнано роботу цих управлінь незадовільною. Натомість міський голова почав шантаж – не проголосуєте за звіт, то як будете дивитися в очі тим чиновникам, які працюють сумлінно. Але я переконаний, що із цими працівниками у нас проблем не буде, але голосувати пакетом, куди пропихають тих, хто завалив свою роботу… Вибачте, це не до нашої фракції!», – повідомив він у своєму Фейсбуці.

Як раніше інформував Львівський портал, що із 2007 до 2017 року у Львові було вкрадено 81 приміщення, що належить місту.

До схеми розкрадання комунального майна у Львові причетні п’ятеро осіб, двох з них уже затримано. Також зазначалося про те, що поліція арештувала вкрадені з-під носа чиновників 24 приміщення у Львові. Водночас додамо, що чиновникам Садового закидають причетність до схеми масштабного розкрадання комунальних приміщень.

Також 8 червня прокуратура зареєструвала кримінальне провадження стосовно посадовців міської ради через службову недбалість.

Сьогодні депутати не схотіли поставити «незадовільно» чиновникам Садового за сміття і комунальне майно.