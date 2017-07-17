У Львові трамвайне депо хочуть переробити у інноваційно-креативний простір

Управління інвестицій та проектів департаменту економічного розвитку Львівської міської ради оголосило проведення інвестиційного конкурсу для реалізації проекту «Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Інвестиційний проект передбачає залучення інвестицій для реконструкції будівель та споруд, приміщень у будівлях на вул.Вітовського, 57 і вул. Братів Тимошенків, 4 відповідно до чинного законодавства та умов конкурсу і конкурсної документації з вибору інвестора для реалізації проекту реконструкції трамвайного депо з метою створення у Львові сучасного інноваційного комплексу для розвитку креативної, інтелектуальної та іншої діяльності, заходів для розвитку бізнесу і підприємництва, навчання та діяльності різних категорій населення тощо.

«Ми оголосили інвестиційний конкурс по реконструкції і створенню інноваційно-креативного простору в трамвайному депо на вулиці Вітовського. Від публікації оголошення ми чекаємо 45 днів для зголошення інвесторів, які зацікавлені цими проектами, що включають створення робочого простору, спільного простору, центру навчання та розвитку, майстерні, гастрономічного простору, паркового простору, автомобільного та велосипедного майданчика для паркування, простору подій — внутрішньої та зовнішньої зони, студентського простору (кампусу).

Місто зараз формує нову креативну стратегію і цей проект власне був б місцем зустрічі таких креативних інноваційних людей. Представники міста їздили і бачили подібні проекти в Європі, де старі індустріальні площі міста хочуть зберегти, і де зовнішній вигляд збережений таким, як історично і був, але дуже важливе наповнення і середина, яка має бути сучасною та інноваційною. Ми є у загальному світовому тренді і якраз це депо на Сахарова може стати таким новим інноваційним проектом, де, ми сподіваємося, вдасться зберегти такий дух і привести туди нових креативних людей», – зазначила начальник управління інвестицій та проектів Ольга Сивак.