«Ваш син потрапив у ДТП»: шахрай видурив у пенсіонерки 15 тисяч гривень

Зловмисник обдурив 81-річну жительку Чернігівщини та видурив в неї 15 тисяч гривень. Львівські правоохоронці розслідують факт шахрайства, внаслідок якого потерпіла пенсіонерка . про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції поштою надійшла заява від пенсіонерки з Чернігівщини, яка стала жертвою шахрайства. За словами потерпілої, до неї зателефонував невідомий чоловік, представився працівником поліції та повідомив, що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду. І для того, аби не доводити справу до суду, на рахунок, номер якого надав зловмисник, слід перевести кошти в розмірі 1000 доларів США.

Оскільки такої суми у пенсіонерки не було, вона перерахувала тільки 15 000 гривень. А згодом дізналася, що син до жодного ДТП не причетний.

Правоохоронці встановили, що зловмисник мешкає на Львівщині. Наразі на причетність до скоєння цього злочину перевіряється 28-річний житель обласного центру.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.