ОСТАННІ НОВИНИ

«Ваш син потрапив у ДТП»: шахрай видурив у пенсіонерки 15 тисяч гривень

|

Зловмисник обдурив 81-річну жительку Чернігівщини та видурив в неї 15 тисяч гривень. Львівські правоохоронці розслідують факт шахрайства, внаслідок якого потерпіла пенсіонерка . про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції поштою надійшла заява від пенсіонерки з Чернігівщини, яка стала жертвою шахрайства. За словами потерпілої, до неї зателефонував невідомий чоловік, представився працівником поліції та повідомив, що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду. І для того, аби не доводити справу до суду, на рахунок, номер якого надав зловмисник, слід перевести кошти в розмірі 1000 доларів США.

Оскільки такої суми у пенсіонерки не було, вона перерахувала тільки 15 000 гривень. А згодом дізналася, що син до жодного ДТП не причетний.

Правоохоронці встановили, що зловмисник мешкає на Львівщині. Наразі на причетність до скоєння цього злочину перевіряється  28-річний житель обласного центру.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної
Катерина Сердюк для Львівського порталу
У Львові нагадали, що в Україні не існує свята Масляної

У Львові обговорили проблему автентичних традицій та розповіли про підробку українських звичаїв російськими, зокрема виг...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн