Війна за землю під дачі для львівських АТОвців: судове засідання перенесли на 6 березня

Сьогодні, 27 лютого, у Львівському апеляційному адміністративному суді мало відбутися судове слухання за позовом Львівської обласної адміністрації до садово-городнього кооперативу «Краєвид» щодо скасування рішення голови Львівської ОДА Олега Синютки розпорядження про розроблення детального плану земельної ділянки на вул. Замарстинівська (земля за межами Львова, колишнє військове містечко) для учасників АТО. Втім розгляд справи перенесли на 9.30 год. 6 березня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне, йдеться про 15 гектарів землі на вулиці Замарстинівській, які мали б передати під дачі 150 учасникам АТО.

Зазначимо, що засідання перенесли через те, що було внесено ще одну апеляційну скаргу в цій справі щодо залучення як третьої сторони створеного дачного кооперативу «Патріот 3».

«Навесні минулого року бійці АТО знайшли собі земельну ділянку, яка є вільною і почали процес вишукування документів. Ця земля колись була закріплена за військовими. Ми створили ініціативну групу, подали звернення у КЕЧ, зібрали всі довідки та пройшли всі процедури. Відтак виконком міськради звернувся до облдержадміністрації, оскільки ця земля розташована за межами Львова, і хоча належить Львівській міськраді, її розпорядником є ОДА. Олег Синютка після цього оголосив тендер на виготовлення документації, а облрада виділила кошти на це. Відразу після цього з’явився «Краєвид», який і звернувся до суду…», – розповіла ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків.

«Ми знайшли цю землю і звернулися до голови облдержадміністрації. Він пішов на зустріч бійцям АТО і дав «добро». Відтак вирішили створили свій кооператив «Патріот 3», куди входять лише АТОвці…», – каже ще один представник ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Андрій Різничок.

На його переконання, суд не мав підстав приймати рішення на користь кооперативу «Краєвид» і скасовувати розпорядження губернатора.

«Ми не знаємо, ні хто входить в цей кооператив, ні про те, хто його керівник. І суд, нехтуючи розпорядженням Олега Синютки, прийняв рішення на його користь, хоча цього кооперативу як такого взагалі не існує», – пояснив він.

Додамо, що перед входом до судової зали ще перед початком засідання виникла невеличка словесна перепалка між представниками Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих і «Правого сектора»: перші звинувачували «правосекторівців» у тому, що ті влаштували збіговисько і прийшли для того, щоб підтримати «Краєвид».