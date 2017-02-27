На кордоні з Польщею митники вилучили контрабандні велосипеди на три мільйони гривень

У пункті пропуску «Краківець – Корчова» прикордонники виявили у громадянина України оборудку з велосипедами майже на три мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Днями у пункт пропуску «Краківець – Корчова» з Республіки Польщі під керуванням громадянина України прибув транспортний засіб «DAF». Згідно з товаросупровідними документами, які було подано до митного контролю, він перевозив велосипеди в асортименті для дорослих та підлітків. Відправник – підприємство з м. Перемишль Польща, продавець – Republic of Panama, а одержувач ТОВ з м. Львова. Заявлена у товаросупровідних документах вартість 10 337,79 доларів США.

Працівники Львівської митниці ДФС здійснили перевірку законності та достовірності митного оформлення вказаного товару та встановили, що насправді 290 картонних упаковок з велосипедами відправляли з Німеччини. Також з’ясовано, що вартість переміщуваного товару становить близько 97 тис. Євро, а одержувачем товару є київська компанія.

Для надання пояснень щодо митного оформлення зазначеного товару та його переміщення через митний кордон України керівник польської фірми не з’явився. Тож встановлено, що для переміщення через митний кордон України керівник польської фірми надав водієві документи, які містять неправдиві дані щодо відправників, продавця, одержувача, вартості та кількості товарів.

За ознаками порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, на керівника польської фірми складено протокол. Товар вартістю 2 772 523 грн. вилучено до рішення суду.

Фото: ДФС