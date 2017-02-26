ОСТАННІ НОВИНИ

Світоліна перемогла у престижному тенісному турнірі в Дубаї

|

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею престижного міжнародного турніру WTA серії в Дубаї, перегравши у фіналі Каролін Возняцкі. Про це повідомляє пресс-служба НОК України, передає Львівський портал.

Після рівного старту першого сету українка взяла чужу подачу в п’ятому геймі, вирвалася вперед і завершила партію на свою користь.

У другому сеті Світоліна також зуміла виграти гейм на подачі суперниці за рахунку 2:2, після чого довела поєдинок до перемоги. Підсумковий рахунок – 6:4, 6:2.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн