Світоліна перемогла у престижному тенісному турнірі в Дубаї

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею престижного міжнародного турніру WTA серії в Дубаї, перегравши у фіналі Каролін Возняцкі. Про це повідомляє пресс-служба НОК України, передає Львівський портал.

Після рівного старту першого сету українка взяла чужу подачу в п’ятому геймі, вирвалася вперед і завершила партію на свою користь.

У другому сеті Світоліна також зуміла виграти гейм на подачі суперниці за рахунку 2:2, після чого довела поєдинок до перемоги. Підсумковий рахунок – 6:4, 6:2.