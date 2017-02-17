Гройсман каже, що Пенсійний фонд стане бездефіцитним до 2024 року

Уряд найближчими місяцями представить рішення щодо пенсійної реформи, що передбачатиме підвищення пенсій та дозволить подолати дефіцит Пенсійного фонду вже до 2024 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Ми найближчими місяцями презентуємо наш підхід і будемо просити підтримки українських громадян і українського Парламенту для того, щоб раз і назавжди змінити систему, яка дасть можливість відновити соціальну справедливість і людям отримувати вищі пенсії. Це завдання №1 для мене як Прем’єр-міністра і нашого Уряду”, – заявив Володимир він.

Пенсійна реформа буде складатися у тому числі з підвищення пенсій українцям, зауважив Глава Уряду.

“Нам треба здолати дефіцит Пенсійного фонду, який дорівнює більше 140 млрд грн. Це серйозний виклик, але я розумію, як його здолати. І я вважаю, що при правильному підході до 2024 року ми вийдемо на бездефіцитний Пенсійний фонд. Ми запропонуємо рішення і будемо просити підтримки українських громадян. Від цього рішення виграють українські громадяни”, – наголосив Володимир Гройсман.

“Моє завдання на цей рік глобально полягає у тому, щоб, з одного боку, розвивати економіку, зробити все для того, щоб вона стала сильною і люди це відчули, а з іншого боку, провести пенсійну реформу, яка побудує нову справедливу пенсійну систему”, – зазначив Глава Уряду.

Він також зауважив, що Уряд завершує підготовку до підписання меморандуму про співпрацю із МВФ. У документі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку для українців, наголосив Прем’єр-міністр.

“Ми працюємо з МВФ. Фактично, на завершальній стадії – завершуємо роботу над підготовкою підписання. Як тільки буде готово, ми скажемо: “Ми завершили і такі маємо параметри”. Хочу одразу сказати одну річ. Нехай на цьому ніхто не спекулює. Ми не маємо у меморандумі жодного слова про підвищення пенсійного віку для українців”, – підкреслив Володимир Гройсман.

Фото: Dnepr.infо