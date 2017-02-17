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Гройсман каже, що Пенсійний фонд стане бездефіцитним до 2024 року

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Уряд найближчими місяцями представить рішення щодо пенсійної реформи, що передбачатиме підвищення пенсій та дозволить подолати дефіцит Пенсійного фонду вже до 2024 року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Ми найближчими місяцями презентуємо наш підхід і будемо просити підтримки українських громадян і українського Парламенту для того, щоб раз і назавжди змінити систему, яка дасть можливість відновити соціальну справедливість і людям отримувати вищі пенсії. Це завдання №1 для мене як Прем’єр-міністра і нашого Уряду”, – заявив Володимир він.

Пенсійна реформа буде складатися у тому числі з підвищення пенсій українцям, зауважив Глава Уряду.

“Нам треба здолати дефіцит Пенсійного фонду, який дорівнює більше 140 млрд грн. Це серйозний виклик, але я розумію, як його здолати. І я вважаю, що при правильному підході до 2024 року ми вийдемо на бездефіцитний Пенсійний фонд. Ми запропонуємо рішення і будемо просити підтримки українських громадян. Від цього рішення виграють українські громадяни”, – наголосив Володимир Гройсман.

“Моє завдання на цей рік глобально полягає у тому, щоб, з одного боку, розвивати економіку, зробити все для того, щоб вона стала сильною і люди це відчули, а з іншого боку, провести пенсійну реформу, яка побудує нову справедливу пенсійну систему”, – зазначив Глава Уряду.

Він також зауважив, що Уряд завершує підготовку до підписання меморандуму про співпрацю із МВФ. У документі немає жодного слова про підвищення пенсійного віку для українців, наголосив Прем’єр-міністр.

“Ми працюємо з МВФ. Фактично, на завершальній стадії – завершуємо роботу над підготовкою підписання. Як тільки буде готово, ми скажемо: “Ми завершили і такі маємо параметри”. Хочу одразу сказати одну річ. Нехай на цьому ніхто не спекулює. Ми не маємо у меморандумі жодного слова про підвищення пенсійного віку для українців”, – підкреслив Володимир Гройсман.

Фото: Dnepr.infо

 

 

 

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