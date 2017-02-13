ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вшанують полеглих воїнів-афганців

|

У середу, 15 лютого, у Львові вшанують учасників бойових дій на території інших держав та виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Львів’ян та гостей міста запрошують долучитись до заходів та вшанувати пам’ять воїнів. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зокрема, о 8.30 члени правління ЛОО Української Спілки ветеранів Афганістану покладуть квіти та запалять лампадки до могил генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка, могил Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на полях почесних поховань № 67 і № 76 Личаківського кладовища.

О 9.00 відбудеться освячення військового храму Стрітення Господнього Львівської архиєпархії УГКЦ (вул. Батуринська, 1), спорудженого воїнами-афганцями та капеланами Центру військового капеланства у пам’ять про полеглих в Афганістані, на Майдані, сході України. Відтак, у новоосвяченому храмі відслужать  Божественну літургію.

О 12.00 представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр». Опісля відбудеться екуменічна панахида та громадське віче.

Фото: Вголос

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам
Катерина РОДАК, Львівський портал
Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам

Колись Львів справедливо вважали одним із найбільш «зелених» міст України: міська архітектура гармонійно поєднувалася із...

На дорозі біля Бурштина політична акція і перекрита траса
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На дорозі біля Бурштина політична акція і перекрита траса

Сьогодні, 5 лютого, біля Бурштинської ТЕС розпочалась акція протесту. Мітингувальники перекрили дорогу д...

ЗНО 2017: все, що необхідно знати цьогорічним вступникам
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
ЗНО 2017: все, що необхідно знати цьогорічним вступникам

З 6 лютого по 17 березня триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Проте цьогоріч ЗНО має чимало ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн