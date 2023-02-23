Суд арештував майно Марченко на понад 5,6 млрд грн

У дружини зрадника Віктора Медведчука Оксани Марченко арештували майно на понад 5,6 мільярдів гривень. Зокрема йдеться про акції компаній, будинки, землю та автомобілі. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Так, суд наклав арешт на пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму та десять автомобілів.

Окрім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Серед них – київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур». Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету.

Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації. Розгляд справи Медведчука суд розпочав наприкінці червня у закритому режимі.

Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття у власність майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.

У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті, золотий вагон та 279 картин. Нещодавно до списку арештованого майна додали ще два готельні комплекси, 8 га землі, банківські рахунки на 1,3 млн грн.

Також суд наклав арешт на три земельні ділянки, розташовані у гірській частині Львівщини, якими незаконно володіла фірма Оксани Марченк

За кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.