Росіяни вже почали свій наступ, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступ росіян вже триває, однак з ним є «великі проблеми». Про це пише Українська правда.

«З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на який вони розраховували», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що заява заступника голови МЗС РФ Сергія Вершиніна про готовність Росії до переговорів з Україною «без попередніх умов» з урахуванням цілей РФ і реальності, це спроба реалізувати проєкт «Друга Україна».

«Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви, то у них зараз іде проєкт під назвою “Друга Україна”, вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали інститути деякі, вони сьогодні вже починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох Корей, 1957 року по “38 паралелі”… Деякі з Партії регіонів, а потім ОПЗЖ, які знаходяться за кордоном… по Монако, вони це супроводжують, контактують. Ніякої другої України не буде, буде єдина велика країна», – сказав Данілов.

Нагадаємо, західні ЗМІ 6 лютого повідомляли, що Київ отримав «дуже надійні дані розвідки» про намір Росії розпочати новий наступ протягом найближчих 10 днів. Він може стартувати я в районах Кремінної і Лимана Луганської області, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наразі Росія формує особовий склад та переозброюється, щоб навесні відновити наступ в Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до річниці вторгнення РФ може почати новий наступ з Донбасу або з півдня України.

У Генштабі кажуть, що Росія активно веде розвідку і готується до наступу, однак про його можливі напрямки не уточняють. Ознак формування ворожих підрозділів на території Білорусі немає.

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк запевнив, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб почати новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія сконцентрує свої сили на українському Донбасі, саме там відбуватиметься її новий наступ. На інших напрямках фронту окупанти теж можуть активізуватись, але для того, щоб відволікти українських захисників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що великий наступ росіян навряд чи буде спрямований на Запоріжжя, адже вже зараз війська РФ готуються до потужних атак на захід Луганської області – на Бахмут. А вести кілька великих наступальних операцій РФ не спроможна.

Водночас експерти ІSW припускають, що великий наступ російських військ, яким Путін наказав захопити весь Донбас до березня, не буде успішним і завершиться до квітня.

Президент Володимир Зеленський ще раніше стверджував, що Росія почала свій новий наступ у січні і веде його саме на Донбасі. Водночас він каже, що іншого варіанту ніж захиститись і перемогти, в України немає.