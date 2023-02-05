Росія не спроможна вести кілька великих наступальних операцій, – ISW

Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій. Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Українська правда.

Аналітики прогнозують, що російські рішучі наступальні операції навряд чи будуть спрямовані на місто Запоріжжя, оскільки загарбники продовжують готуватися до наступу на заході Луганської області.

ISW продовжує відзначати перекидання російської військової техніки та елітних підрозділів, а також підготовку матеріально-технічного забезпечення в окупованій Луганській області, що підтверджує західні, українські та російські прогнози щодо наступу на захід Луганської області – на Бахмут.

Російські війська також посилюють атаки на Бахмут, ігноруючи фронт навколо Донецька.

«Українські військові повідомляють, що російські війська не сформували достатньо потужну ударну групу для проведення наступу на запорізькому напрямку», – йдеться у звіті.

Російські джерела стверджують, що наприкінці січня війська РФ мали територіальні здобутки в Запорізькій області, що, за оцінками ISW, швидше за все було інформаційною операцією, спрямованою на розпорошення українських сил напередодні «вирішального наступу на сході країни».

На думку експертів, Росія не продемонструвала спроможності провести кілька великих наступальних операцій, необхідних для одночасного досягнення адміністративних кордонів Донецької області та захоплення Запоріжжя.

Міністерство оборони Росії розпочало низку заходів з реструктуризації та консолідації розрізнених нерегулярних формувань, що підтримують війну Росії в Україні, у складі регулярних Збройних Сил Росії.

В інституті зазначають, що МО РФ, можливо, робить певні кроки для інтеграції добровольчих батальйонів у свою структуру.

Міністерство оборони Росії, можливо, поспішає інтегрувати і професіоналізувати нерегулярні формування у свою регулярну структуру, а начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов користується прихильністю президента РФ Володимира Путіна.

Аналітики повідомляють, що російські нерегулярні формування в Україні включають солдатів-контрактників, мобілізованих солдатів, сили фейкових Донецької і Луганської народних республік, добровольчі батальйони, сили Резерву бойової армії Росії, козацькі і чеченські загони, а також найманців «Групи Вагнера».

Ці формування мають різні цілі, обмеження, передумови, ієрархію та правовий статус. Після призначення Герасимова командувачем Об’єднаного угруповання військ в Україні 11 січня Міністерство оборони Росії ініціювало низку заходів з професіоналізації, і цілком логічно, що це відомство, припускають у ISW, намагатиметься узгодити нинішню суміш сил у більш традиційну структуру.

Однак експерти вказують, що ці зусилля з інтеграції збігаються з початком вирішальних наступальних операцій і, ймовірно, спричинять короткочасні перебої в роботі та протистояння між підрозділами, необхідними для проведення цих операцій.

«Здійснення складних структурних і адміністративних змін під час проведення великих наступальних операцій є незвичним кроком, хоч би якими доречними вони не були. Герасимов, ймовірно, відчуває, що у нього є обмежений час, щоб внести зміни в російські війська, перш ніж неможливість досягти поставлених перед ним грандіозних цілей призведе до того, що він знову втратить прихильність Путіна», – підсумовують аналітики.

Як повідомляв Львівський портал, російський диктатор Владімір Путін наказав новопризначеному командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову захопити весь Донбас до березня.

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