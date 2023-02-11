ГУР: РФ не має ресурсів для нового повномасштабного наступу

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк запевнив, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб почати новий наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це пише Kyiv Post.

Так, представник ГУР зазначив, що Росія планує активізувати свої зусилля на сході України найближчими тижнями, а також «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні».

«За нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України», – наголосив він.

Черняк додав, що РФ відчуває брак високоточної зброї, адже використала понад 80% високоточних ракет. Однак, попри це, ворог продовжить використовувати ракетний терор проти цивільних українців.

«Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», – зазначив він.

Нагадаємо, західні ЗМІ 6 лютого повідомляли, що Київ отримав «дуже надійні дані розвідки» про намір Росії розпочати новий наступ протягом найближчих 10 днів. Він може стартувати я в районах Кремінної і Лимана Луганської області, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наразі Росія формує особовий склад та переозброюється, щоб навесні відновити наступ в Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до річниці вторгнення РФ може почати новий наступ з Донбасу або з півдня України.

У Генштабі кажуть, що Росія активно веде розвідку і готується до наступу, однак про його можливі напрямки не уточняють. Ознак формування ворожих підрозділів на території Білорусі немає.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія сконцентрує свої сили на українському Донбасі, саме там відбуватиметься її новий наступ. На інших напрямках фронту окупанти теж можуть активізуватись, але для того, щоб відволікти українських захисників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що великий наступ росіян навряд чи буде спрямований на Запоріжжя, адже вже зараз війська РФ готуються до потужних атак на захід Луганської області – на Бахмут. А вести кілька великих наступальних операцій РФ не спроможна.

Водночас експерти ІSW припускають, що великий наступ російських військ, яким Путін наказав захопити весь Донбас до березня, не буде успішним і завершиться до квітня.

Президент Володимир Зеленський ще раніше стверджував, що Росія почала свій новий наступ у січні і веде його саме на Донбасі. Водночас він каже, що іншого варіанту ніж захиститись і перемогти, в України немає.