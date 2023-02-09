Розвідка про наступ РФ: буде загострення на Донбасі, інші напрямки – відволікання уваги

Росія сконцентрує свої сили на українському Донбасі, саме там відбуватиметься її новий наступ. На інших напрямках фронту окупанти теж можуть активізуватись, але для того, щоб відволікти українських захисників. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Так, загострення буде. І головна мета Росії – це схід і Донбас. На інших напрямках також можуть бути ураження, але це буде переважно відволікання і відтягування українських сил та засобів», – відзначив він.

За словами Юсова, після того, як угруповання окупантів в Україні очолив Валерій Герасимов, російський диктатор Владімір Путін наказав захопити усю Донецьку і Луганську області до березня. Саме з цим представник української розвідки й пов’язує загострення на Донбасі та «великий наступ РФ», про який останнім часом активно говорять.

«Справді, є достовірна інформація з кількох джерел, що коли відбулась кадрова зміна Суровікіна на Герасімова, кремлівський кадрик поставив завдання захопити Донбас у його адмінкордонах Луганської і Донецької областей до кінця березня. Це вже не перший такий дедлайн, але цього разу у них, безумовно, нічого не вийде», – зауважив Андрій Юсов.

За даними розвідки, зараз на окупованих територіях України перебувають понад 300 тисяч російських військових, ще частина досі проходить навчання, зокрема в РФ. Але йдеться не про якісне вороже угруповання, а суто про кількісне.

«Найбільш якісні підрозділи, найбільш якісне озброєння вже, здебільшого або виведене з ладу, або знищене на території України за останній рік. І підготувати адекватну заміну за рівнем підготовки за цей час, безумовно, не вийде. Але не можна говорити, що немає загрози, ми всі вже знаємо про їхні так звані “м’ясні атаки”. Так, чмобіками будуть закидувати українську землю, а українські сили оборони будуть їх знищувати», – підкреслив Андрій Юсов.

Нагадаємо, західні ЗМІ 6 лютого повідомляли, що Київ отримав «дуже надійні дані розвідки» про намір Росії розпочати новий наступ протягом найближчих 10 днів. Він може стартувати я в районах Кремінної і Лимана Луганської області, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до річниці вторгнення РФ може почати новий наступ з Донбасу або з півдня України.

У Генштабі кажуть, що Росія активно веде розвідку і готується до наступу, однак про його можливі напрямки не уточняють. Ознак формування ворожих підрозділів на території Білорусі немає.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що великий наступ росіян навряд чи буде спрямований на Запоріжжя, адже вже зараз війська РФ готуються до потужних атак на захід Луганської області – на Бахмут. А вести кілька великих наступальних операцій РФ не спроможна.

Водночас експерти ІSW припускають, що великий наступ російських військ, яким Путін наказав захопити весь Донбас до березня, не буде успішним і завершиться до квітня.

Президент Володимир Зеленський ще раніше стверджував, що Росія почала свій новий наступ у січні і веде його саме на Донбасі. Водночас він каже, що іншого варіанту ніж захиститись і перемогти, в України немає.

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