Росіяни відновлять наступ навесні, – Білий дім  

Координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наразі Росія формує особовий склад та переозброюється, щоб навесні відновити наступ в Україні. Про це пише Укрінформ.

«Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими», – зазначив Кірбі.

За словами координатора Ради нацбезпеки, США вважають, що РФ використовує зимові місяці, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та «відновити наступальні операції навесні», а «бої, ймовірно, стануть більш жорстокими», коли покращиться погода.

Кірбі також наголосив, що США та інші країни-союзники впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, «щоби допомогти їм (українцям – ред.) підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні».

Нагадаємо, західні ЗМІ 6 лютого повідомляли, що Київ отримав «дуже надійні дані розвідки» про намір Росії розпочати новий наступ протягом найближчих 10 днів. Він може стартувати я в районах Кремінної і Лимана Луганської області, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що до річниці вторгнення РФ може почати новий наступ з Донбасу або з півдня України.

У Генштабі кажуть, що Росія активно веде розвідку і готується до наступу, однак про його можливі напрямки не уточняють. Ознак формування ворожих підрозділів на території Білорусі немає.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія сконцентрує свої сили на українському Донбасі, саме там відбуватиметься її новий наступ. На інших напрямках фронту окупанти теж можуть активізуватись, але для того, щоб відволікти українських захисників.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що великий наступ росіян навряд чи буде спрямований на Запоріжжя, адже вже зараз війська РФ готуються до потужних атак на захід Луганської області – на Бахмут. А вести кілька великих наступальних операцій РФ не спроможна.

Водночас експерти ІSW припускають, що великий наступ російських військ, яким Путін наказав захопити весь Донбас до березня, не буде успішним і завершиться до квітня.

Президент Володимир Зеленський ще раніше стверджував, що Росія почала свій новий наступ у січні і веде його саме на Донбасі. Водночас він каже, що іншого варіанту ніж захиститись і перемогти, в України немає.