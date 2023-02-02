РФ активно веде розвідку та готується до наступу, – Генштаб

2 лютого російські війська продовжували активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів ворога. В той же час, завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання військ збройних сил російської федерації та республіки білорусь. Повернення авіаційного угруповання противника на аеродроми постійного базування не відзначається.

Продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Тернової, Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Охрімівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєверне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Богоявленку та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Новокаїри, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерне та Антонівка Херсонської області.

На тимчасово зайнятих територіях Донецької області росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника.

В районі Тавільжанки Куп’янського району Харківщини, противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу Мерлін. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління противника.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав 3 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього отримали поранення 4 людей, включно із 5-річною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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