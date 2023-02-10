Під час масованої російської атаки Україна збила 61 з 71 ракети, – Залужний

Під час чергової масованої атаки РФ українські військові збили 61 із 71 крилатої ракети, запущеної по Україні. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, Росія здійснила новий масований ракетний удар по території України. За даними Повітряних Сил, усе почалося з вечора четверга, 9 лютого, коли окупанти випустили сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. П’ять із них збито.

Водночас із Чорного моря ворожий корабель випустив 6 крилатих ракет «Калібр», 5 із них українські захисники знищили. Крім того, рашисти обстріляли Харків і Запоріжжя 35 ракетами комплексу С-300.

У п’ятницю, 10 лютого, близько 08:30 ранку ворог здійснив перші пуски ракет зі своїх бомбардувальників, спершу з акваторії Каспійського моря і Волгодонська, потім – з акваторії Чорного моря.

В Україні почалась масована атака, під час якої російські війська використали ще 65 ракет.

«Загалом з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого противник здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 – 43, «Калібр» – 28). Сили і засоби Збройних Сил України та інших складових Сил оборони знищили 61 крилату ракету ворога та 5 дронів», – наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Таким чином українська ППО збила майже 86% крилатих ракет, які випустила Росія по території України з вечора 9 лютого до обіду 10 лютого.

Загалом повітряна тривога вранці 10 лютого тривала три з половиною години. Україна офіційно заявила, що дві російські ракети перетнули повітряний кордон Молдови, а також Румунії, яка є членом НАТО. Однак у Румунії цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, на Львівщині працювала ППО, вибухи було чутно й у самому Львові, але в місті обійшлося без влучань. Можливі перебої зі світлом.

Неподалік Буська російська ракета впала відразу зупинки громадського транспорту, але не вибухнула. На місці працюють рятувальники та інші служби, проїзд територією перекритий.

Через атаку рашистів у деяких регіонах вже є пошкодження ліній електропередач, тому «Укренерго» вже попередило про введення аварійних знеструмлень. Детальніше про наслідки 14 масованого обстрілу для енергосистеми читайте за цим посиланням.

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