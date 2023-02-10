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Через атаку рашистів «Укренерго» вводить аварійні знеструмлення

Наталя Дуляба

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Через нові ракетні атаки російських окупантів в Україні вводять аварійні знеструмлення. У деяких регіонах вже є пошкодження ліній електропередач. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

«Триває 14 масована терористична ракетна атака на енергосистему України. На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях», – йдеться у повідомленні.

Також уночі 10 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об’єкти системи передачі. Зокрема, відомо про обстріли критичної інфраструктури Харкова й Запоріжжя, там ще з ночі почались перебої зі світлом.

В «Укренерго» запевняють, що вживають превентивних заходів для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми, в областях вводять аварійні знеструмлення.

Нагадаємо, російські війська атакували вночі 10 лютого південні і східні регіони України іранськими дронами, крилатими ракетами «Калібр» та ракетами зі систем С-300.

Наша ППО збила 5 зі 7 «Шахедів» і 5 зі 6 ракет «Калібр». Однак на цьому рашисти не зупиняються. Станом на 08:30 год. п’ятниці, 10 лютого, російські бомбардувальники здійснили пуск нових ракет. Україна готується до відбиття ворожої атаки, всіх закликають залишатись в укритті.

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