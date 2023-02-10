Окупанти здійснили наймасованішу атаку по Запоріжжю, – місцева влада

У ніч на п’ятницю, 10 лютого, російські окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Запоріжжя. Це є наймасованіша атака по місту з початку повномасштабної війни. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«Путінські виродки влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Потвори підступно атакували об’єкти енергетичної інфраструктури», – відзначив він.

Наразі інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Запоріжжі звечора 9 лютого до ранку 10 лютого оголошували тричі: о 21:47, 03:44 та о 05:32 год.

Як згодом повідомили у командуванні Повітряних Сил, окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгорода (Росія) і Токмака (окупована територія Запорізької області).

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Крім того, рашисти запустили зі східного узбережжя Азовського моря 7 дронів-камікадзе Shahed-136/131, 5 із них вдалося збити. Також російський фрегат у Чорному морі здійснив пуск 6 крилатих ракет «Калібр», 5 із них знищили українські захисники.

Куди саме влучили два іранські безпілотники й одна ворожа ракета, наразі не уточняють.

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