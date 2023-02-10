ОСТАННІ НОВИНИ

Рашисти обстріляли Харків

Наталя Дуляба

|

У ніч на п’ятницю, 10 лютого, російські окупаційні війська обстріляли критичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Близько 04:00 год. ранку ворог здійснив серію ударів по Харкову, цілячись в об’єкти критичної інфраструктури.

«Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням», – зауважив Ігор Терехов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під час атаки рашистів пролунало близько 10 вибухів. Інформація по руйнування і постраждалих наразі уточнюється.

На місцях працюють всі екстрені служби.

Як згодом повідомили у командуванні Повітряних Сил, окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгорода (Росія) і Токмака (окупована територія Запорізької області).

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Крім того, рашисти запустили зі східного узбережжя Азовського моря 7 дронів-камікадзе Shahed-136/131, 5 із них вдалося збити. Також російський фрегат у Чорному морі здійснив пуск 6 крилатих ракет «Калібр», 5 із них знищили українські захисники.

Куди саме влучили два іранські безпілотники й одна ворожа ракета, наразі не уточняють.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал