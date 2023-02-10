Рашисти обстріляли Харків

У ніч на п’ятницю, 10 лютого, російські окупаційні війська обстріляли критичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Близько 04:00 год. ранку ворог здійснив серію ударів по Харкову, цілячись в об’єкти критичної інфраструктури.

«Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням», – зауважив Ігор Терехов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під час атаки рашистів пролунало близько 10 вибухів. Інформація по руйнування і постраждалих наразі уточнюється.

На місцях працюють всі екстрені служби.

Як згодом повідомили у командуванні Повітряних Сил, окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів Бєлгорода (Росія) і Токмака (окупована територія Запорізької області).

По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Крім того, рашисти запустили зі східного узбережжя Азовського моря 7 дронів-камікадзе Shahed-136/131, 5 із них вдалося збити. Також російський фрегат у Чорному морі здійснив пуск 6 крилатих ракет «Калібр», 5 із них знищили українські захисники.

Куди саме влучили два іранські безпілотники й одна ворожа ракета, наразі не уточняють.

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